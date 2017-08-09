Украсть и пропить. В Мурманске мужчина задержал вора до приезда полиции

В полицию Мурманска поступило сообщение от жителя Первомайского округа. Он сообщил о том, что он задержал мужчину, который украл его велосипед. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские установили, что злоумышленник украл велосипед, забравшись на балкон общего пользования в доме по улице Шмидта - безработный житель Полярного, временно проживающий в Мурманске, знал о том, что дверь не закрывается.

Увидев велосипед, мудчина забрал его и вышел из подъезда. На злоумышленника обратила внимание жительница дома и позвонила своему соседу. Владелец велосипеда вышел из дома и задержал похитителя.

Похититель был доставлен в полицию и опрошен. Он признался, что в настоящее время не работает, поэтому решил украсть велосипед. Деньги он планировал пропить.

По факту в отношении ранее судимого за кражу и грабеж мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.