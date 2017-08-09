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В этом году 182 сироты из Мурманской области получат квартиры

13:5909 августа 2017Просмотров: 132

В бюджете Мурманской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма предусмотрено 241 562 400 рублей, из них 236 394 100 рублей – средства областного бюджета. 

В 2017 году жилыми помещениями планируется обеспечить 182 человека из категории детей-сирот, уже обеспечено 78 человек.

В июле муниципальным образованиям региона была перечислена очередная субсидия в размере 144 389 400 рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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