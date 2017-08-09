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В Кандалакше девушка «прогуляла» 250 тысяч рублей своего друга

16:1509 августа 2017Просмотров: 260

В полицию по почте поступило заявление от военнослужащего, проживающего в Мурманске, о том, что в конце 2016 года неизвестное лицо похитило с его банковской карты 246 318 рублей.

Молодой человек 1992 года рождения пояснил, что оставлял эту карту у своей знакомой в Кандалакше. Пропажу денег он обнаружил после возвращения из командировки.

Полицейские установили подозреваемую – безработную девушку города 1997 года рождения. Сотрудники Росгвардии, получив ориентировку с приметами злоумышленницы, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

19-летняя ранее не судимая северянка призналась в хищении денежных средств, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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