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В Мончегорске пенсионер получил по голове штангенциркулем, отказавшись вернуть долг

12:5509 августа 2017Просмотров: 81

В мончегорскую полицию обратился житель одного из домов по улице Ленина с заявлением о побоях.

Пенсионер 1951 года рождения рассказал участковому уполномоченному полиции, что к нему ранним утром пришел знакомый с требованием вернуть долг. В ходе конфликта знакомый ударил потерпевшего штангенциркулем по голове.

Полученная пенсионером ушибленная рана квалифицируется как легкий вред здоровью.

Оперативники установили личность подозреваемого по горячим следам и задержали его.

Ранее судимый за кражу слесарь признался в деянии и пояснил, что инструмент находился у него с собой, так как он собирался идти на работу. В ходе конфликта он не сдержался и схватил первое, что попалось под руку, чтобы ударить должника, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении 32-летнего мончегорца возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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