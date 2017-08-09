В Мончегорске пенсионер получил по голове штангенциркулем, отказавшись вернуть долг

В мончегорскую полицию обратился житель одного из домов по улице Ленина с заявлением о побоях.

Пенсионер 1951 года рождения рассказал участковому уполномоченному полиции, что к нему ранним утром пришел знакомый с требованием вернуть долг. В ходе конфликта знакомый ударил потерпевшего штангенциркулем по голове.

Полученная пенсионером ушибленная рана квалифицируется как легкий вред здоровью.

Оперативники установили личность подозреваемого по горячим следам и задержали его.

Ранее судимый за кражу слесарь признался в деянии и пояснил, что инструмент находился у него с собой, так как он собирался идти на работу. В ходе конфликта он не сдержался и схватил первое, что попалось под руку, чтобы ударить должника, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении 32-летнего мончегорца возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.