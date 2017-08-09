16+
!17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске молодые парни избили и ограбили пенсионера

13:4709 августа 2017Просмотров: 367

В полицию за помощью обратился 52-летний житель Мурманска с заявлением о грабеже.

Пенсионер рассказал полицейским, что ночью возле одного из домов по проспекту Кольскому на него напали двое неизвестных.

Мужчина возвращался домой, когда с ним без повода попыталась заговорить пара молодых людей. Они создали конфликтную ситуацию и избили потерпевшего.

Грабители забрали у него куртку, мобильный телефон, две связки ключей, а также документы, причинив ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Оперативниками было установлено, что грабеж могли совершить мурманчанин 1991 года рождения и житель поселка Кильдинстрой 1990 года рождения.

Оба молодых человека уже были ранее судимы, причем один из них - за грабеж и разбойное нападение. Подозреваемые были задержаны, доставлены в дежурную часть и полностью изобличены. Похищенное имущество злоумышленники успели продать, деньги потратить на личные нужды, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также
В Кандалакше девушка «прогуляла» 250 тысяч рублей своего другаФотографов приглашают на конкурс «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»В Североморске состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектовПо вине пьяного водителя на трассе «Кола» перевернулась машина и пострадали три человека
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования семьям погибших в онкодиспансереЗавтра в Мурманске откроется конференция, посвященная актуальным вопросам градостроительной деятельностиС начала года из Мурманска в Сабетту отправили 250 тысяч тонн щебняВ этом году 182 сироты из Мурманской области получат квартирыСК обнародовал видео с места убийства врача в онкодиспансереМурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий день
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс