В Мурманске молодые парни избили и ограбили пенсионера

В полицию за помощью обратился 52-летний житель Мурманска с заявлением о грабеже.

Пенсионер рассказал полицейским, что ночью возле одного из домов по проспекту Кольскому на него напали двое неизвестных.

Мужчина возвращался домой, когда с ним без повода попыталась заговорить пара молодых людей. Они создали конфликтную ситуацию и избили потерпевшего.

Грабители забрали у него куртку, мобильный телефон, две связки ключей, а также документы, причинив ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Оперативниками было установлено, что грабеж могли совершить мурманчанин 1991 года рождения и житель поселка Кильдинстрой 1990 года рождения.

Оба молодых человека уже были ранее судимы, причем один из них - за грабеж и разбойное нападение. Подозреваемые были задержаны, доставлены в дежурную часть и полностью изобличены. Похищенное имущество злоумышленники успели продать, деньги потратить на личные нужды, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.