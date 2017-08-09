16+
!14°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске троллейбус №4 изменит маршрут из-за дорожных работ

09:3009 августа 2017Просмотров: 247

Согласно постановлению администрации города Мурманска из-за дорожных работ на перекрестке ул. Щербакова — пр. Кольский с 9 по 20 августа  изменяется маршрут троллейбуса №4.

Теперь он будет следовать до ул. Героев Рыбачьего, без заезда на ул. Баумана – ул. Генерала Щербакова.

Интервал движения троллейбусного маршрута будет составлять в час пик - 5-7мин., в «межпиковое» время 7-10мин.

По ул. Баумана - ул. Щербакова следуют автобусные маршруты:

№18 с интервалом в час «пик» 9-11мин., днем 11-15минут.

№7Т с интервалом 29минут.

С расписанием движения можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также
Украсть и пропить. В Мурманске мужчина задержал вора до приезда полицииМолодёжь Мурманской области приглашают на участие в фестивале «Энергия рока»Северная графика от мурманских художниковТеплеет? В Мурманской области ожидается до 19 градусов тепла
Мурманские пограничники спасли рыбаков в Баренцевом мореСотрудников Североморских теплосетей возьмут на работу в «Мурманэнергосбыт» на бессрочной основеЖилстрой – прошлое и будущее. Район Мурманска, где время остановилосьЖурналисты ТВ-21 вернулись из авиационного арктического путешествияЧто ищет мурманский Россельхознадзор в подстилке от арбузов?В Коле сгорел автомобиль
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс