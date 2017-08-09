В Мурманске троллейбус №4 изменит маршрут из-за дорожных работ

Согласно постановлению администрации города Мурманска из-за дорожных работ на перекрестке ул. Щербакова — пр. Кольский с 9 по 20 августа изменяется маршрут троллейбуса №4.

Теперь он будет следовать до ул. Героев Рыбачьего, без заезда на ул. Баумана – ул. Генерала Щербакова.

Интервал движения троллейбусного маршрута будет составлять в час пик - 5-7мин., в «межпиковое» время 7-10мин.

По ул. Баумана - ул. Щербакова следуют автобусные маршруты:

№18 с интервалом в час «пик» 9-11мин., днем 11-15минут.

№7Т с интервалом 29минут.

С расписанием движения можно ознакомиться по ссылке.