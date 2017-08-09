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В Мурманске выбирают самый уютный двор

20:0109 августа 2017Просмотров: 96

В Мурманске выбирают самый красивый двор. Конкурс «Мой красивый город - мой уютный дом» проходит уже не первый год. С апреля по август городская администрация принимала заявки от мурманчан-участников конкурса, а теперь комиссия вышла на оценку палисадников, клумб и цветников.

Комиссии от городской администрации предстоит оценить все заявленные на конкурс композиции. Например, эту - во дворе девятиэтажки на улице Старостина. Жильцы высадили здесь цветы и молодые деревья, украсили палисадник садовым гномом и цветочными горшками.

Владимир Гаража, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Мурманска: «В этом конкурсе у нас традиционно четыре номинации. Это лучший зеленый дворик, лучшая клумба-цветник, лучшее оформление учреждения образования и лучшее оформление территории предприятия-организации. В этом году поступило достаточно много заявок. Заявки мы принимали с первого апреля по первое августа. Сейчас уже приступила к работе комиссия».

В конкурсе 24 участника. Среди них и жильцы домов и организации. Работы оценивают не «на глазок», есть множество критериев.

Владимир Гаража, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Мурманска: «Это и экологичность применяемых материалов, и количественно-видовой состав высаженных зеленых насаждений, цветочной рассады. Это и художественное оформление и дорожек на этих участках и заборчиков, и применяемые малые архитектурные формы».

Конечно, свои дворы мурманчане украшают в первую очередь для себя, а не на конкурс. Однако в администрации обещают - победители получат хорошие призы.

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