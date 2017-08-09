В Полярных Зорях телефонная мошенница представлялась сотрудником банка

В полицию города Полярные Зори обратилась местная жительница 1953 года рождения с заявлением о преступлении.

Женщина рассказала, что ей пришло сообщение о блокировке банковской карты.

Северянка перезвонила по номеру, указанному в сообщении. Неизвестная, представившись сотрудницей банка, попросила продиктовать персональные данные карты.

После этого злоумышленница сообщила, что для отмены операции необходимо сообщить пароли доступа и коды безопасности, которые придут жительнице Полярных Зорь по телефону.

Потерпевшая продиктовала всю информацию неизвестной, после чего с ее счета при помощи услуги он-лайн банка через личный кабинет были списаны 145 тысяч рублей.

Только после получения смс-оповещения мобильного банка о списании денег северянка поняла, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба региогнального УМВД России.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерпевшая общалась с мошенницей по телефону, зарегистрированному в Самарской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.