В Североморске состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектов

Сегодня в главной базе Северного флота Североморске состоялась плановая тренировка взвода аэрозольного противодействия отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты СФ по аэрозольной маскировке военных объектов, расположенных в бухте Ваенга Кольского залива.

Тренировка прошла в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота, которое началось на Северном флоте в понедельник, 7 августа.

По специальному сигналу расчетами дымопуска были одновременно приведены в действие мобильные и стационарные средств аэрозольной маскировки. В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины ТДА-2к на базе автомобиля КамАЗ и ТДА-М на шасси ГАЗ-66, а также катера, которые использовали морские дымовые шашки.

Плотным облаком аэрозоля была накрыта поверхность площадью не менее одного квадратного километра. Под дымовой завесой в течение часа были скрыты стоявшие у североморских причалов корабли основных соединений Северного флота. Также были замаскированы здания штаба Северного флота.

Дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов и небо над самим городом Североморском оставалось чистым.

Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были заблаговременно уведомлены установленным порядком, сообщает пресс-служба Северного флота.