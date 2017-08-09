16+
!17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Североморске состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектов

15:4009 августа 2017Просмотров: 74

Сегодня в главной базе Северного флота  Североморске  состоялась плановая тренировка взвода аэрозольного противодействия отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты СФ по аэрозольной маскировке военных объектов, расположенных в бухте Ваенга Кольского залива.

Тренировка прошла в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота, которое началось на Северном флоте в понедельник, 7 августа.

По специальному сигналу расчетами дымопуска были одновременно приведены в действие мобильные  и стационарные средств аэрозольной маскировки.  В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины ТДА-2к на базе автомобиля КамАЗ и ТДА-М на шасси ГАЗ-66, а также катера, которые использовали морские дымовые шашки.

 Плотным облаком аэрозоля была накрыта поверхность площадью не менее одного квадратного километра. Под дымовой завесой в течение часа были скрыты стоявшие у североморских причалов корабли основных соединений Северного флота. Также были замаскированы здания штаба Северного флота.

Дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов и небо над самим городом Североморском оставалось чистым.

Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были заблаговременно уведомлены установленным порядком, сообщает пресс-служба Северного флота. 

 

Читайте также
В Кандалакше девушка «прогуляла» 250 тысяч рублей своего другаФотографов приглашают на конкурс «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»По вине пьяного водителя на трассе «Кола» перевернулась машина и пострадали три человекаГубернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования семьям погибших в онкодиспансере
Завтра в Мурманске откроется конференция, посвященная актуальным вопросам градостроительной деятельностиС начала года из Мурманска в Сабетту отправили 250 тысяч тонн щебняВ этом году 182 сироты из Мурманской области получат квартирыВ Мурманске молодые парни избили и ограбили пенсионераСК обнародовал видео с места убийства врача в онкодиспансереМурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий день
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс