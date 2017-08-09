В Зеленоборском загорелось подсобное помещение

9 августа 2017 года в 07 часов 38 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в поселке Зеленоборский, на ул.Заводская.

В результате пожара в подсобном помещении, расположенном на уровне второго этажа, в вентиляционной шахте обгорели строительные отходы. Разобрана и обгорела кровля.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (6 человек личного состава и 3 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.