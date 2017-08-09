Вместо кур-несушек - гаджеты. Житель Новосибирска «спустил» целевой кредит и уехал в Мурманск

Ограничение на использование водительских прав «вернуло» должника с сурового севера на родину для оплаты долга.

В отделе судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области на исполнении находилось дело в отношении 59-летнего гражданина М. о взыскании 80 000 рублей.

Должник воспользовался государственной субсидией и взял целевой кредит на приобретение кур-несушек. Однако мужчина потратил деньги вовсе не на развитие сельского хозяйства, а на покупку компьютера и телефона.

Нецелевое использование кредита повлекло соответствующее обращение взыскателя в суд, по решению которого мужчина обязан возместить причиненный ущерб.

Должник оплатил часть долга в размере 30 000 рублей, и, не сообщив судебному приставу-исполнителю, в тот же день отправился трудиться на Крайний север в Мурманск.

Из полученных ответов на запросы судебных приставов установлено, что мужчина не имеет официального источника дохода, а его банковские счета пусты.

Тогда пристав вынес в отношении неплательщика постановление о временном ограничении на использование водительских прав, сообщает УФССП по Новосибирской области.



Данная мера кардинальным образом повлияла на платежную дисциплину мужчины – он взял билеты на ближайший рейс и по прибытию в «родные края», погасил задолженность в полном объёме, чтобы снова сесть за руль автомобиля.