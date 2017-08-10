Андрей Сысоев проверил темпы дорожных работ в Мурманске

Ремонт дорог в Мурманске идет с опережением графика. Погода пока позволяет дорожникам работать быстро. Темпы укладки нового асфальта сегодня проверил глава администрации города Андрей Сысоев. Вместе с ним побывали на перекрестке на улице Павлова и корреспонденты ТВ-21 - Сергей Неверович и Борис Савельев.

Улица Павлова в Мурманске. Подъем к улице Ломоносова. Этот участок в народе называют «Чиполлино». Место для движения транспорта достаточно сложное из-за сильного уклона, особенно зимой.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «С точки зрения технологии, очень непростой участок. Представляем, зимой, на шипах, какое количество автомобилей тут поднимается и спускается. Тем не менее, даже при покрытии простым асфальтом, стандартным асфальтом. Этот участок у нас 3 года простоял, отработал интенсивно. В этом году положили ШМА на нем и я уверен что продолжительность работы участка календарная, она продлится».



Старый асфальт здесь сняли с площади 1200 квадратных метров. Сам подъем уже закончен. Финишный слой асфальта укатан. Работы продолжаются на перекрестке, работает фреза. В первую очередь главу администрации волнуют сроки.



Задача поставлена закончить здесь работы за 3-4 дня. Если, конечно, погода не внесет свои коррективы. Тогда возможны сдвиги. В любом случае подрядчику нужно спешить, ведь в работе уже находятся и другие участки.



На всех участках используют только асфальт ШМА, он дороже, но долговечнее. Асфальт марки Б2, который использовали раньше, уже не применяют.



Станислав Ланин, директор управления дорожного хозяйства Мурманска: «Гарантия на весь асфальт 5 лет, но как уже показала практика применения этого асфальта, прошло 2 года с этими суровыми зимами и нету ни капли повреждения».



Прокомментировал Андрей Сысоев и планы на строительство новых дорог в Мурманске. Когда-то всерьез администрацией обсуждалось строительство тоннеля под сопкой Варничной, эстакады на перекрестке у магазина Молодежный и соединение улицы Октябрьской с Нижне-Ростинским шоссе. Пока эти планы отложили, ведь после капитальной реконструкции Ленинградки, загрузка городских дорог изменилась.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Нам нужно хотя бы год поэксплуатировать нашу Ленинградку. Получить статистику после реконструкции, получить статистику как городские улицы стали работать после того как мы запустили Восточную объездную. И после этого принимать решения о развитии транспортной системы».

В целом темпами ремонта дорог в этом году Андрей Сысоев доволен. Треть всех запланированных работ уже завершена. Впереди же масштабный ремонт Кольского проспекта.