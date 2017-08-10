Forbes включил в рейтинг инновационных компаний «Магнит» и «Норникель»

Российский ритейлер «Магнит» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» вошли в список 100 наиболее инновационных компаний мира по версии американского журнала Forbes.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Магнит» занял в списке 53-е место, «Норникель» - 63-е.

Лидеры списка определяются по разнице между капитализацией и дисконтированным оборотом наличных средств, что фактически является кредитом доверия со стороны инвесторов.

В рейтинг включают компании с капитализацией не менее 10 миллиардов долларов, приводящие свою отчетность за последние 7 лет. Последний критерий исключил из списка таких гигантов, как Facebook.

В список не входят банки и энергетические фирмы, чья биржевая стоимость зависит не от инноваций, а от цены на полезные ископаемые — сами авторы рейтинга признают, что это субъективный критерий.