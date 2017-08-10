Из Кольского залива спасали щенка и белую «волгу», а кировский бизнесмен без разрешения рубил лес

Мурманские моряки спасли щенка из залива. Дворняжка упала в воду и не смогла выбраться. Пес забился в причальные конструкции и громко выл. Сверху на него поглядывали собратья всех мастей и пород.

Пришвартовавшиеся у причала карельские яхтсмены поспешили на помощь и стали придумывать инженерное решение. Но пока они сооружали подъемную ловушку, прибежали мурманские моряки с соседнего корабля и без лишних раздумий прыгнули в воду на помощь собачонку. Было не просто, но в результате тремя командами с трех судов молодого кусаку-щенка подняли на сушу.



Сегодня утром из залива спасали еще и белую «Волгу». Хозяева припарковали её у воды, но машина завязла в песке. А потом начался прилив. Через соцсети хозяева машины начали звать на подмогу. Вскоре на место приехали неравнодушные мурманчане и вытащили «Волгу» из Кольского залива.



О том, что в лесу рядом с поселком Коашва в промышленных масштабах вырубают деревья, рассказали возмущенные очевидцы. По их словам, предприниматель уничтожил лес вдоль старой дороги. Сотрудники полиции и Кировского лесничества незамедлительно выехали на место.

Информация подтвердилась: деревья вдоль дороги свалены погрузчиком. Незаконная рубка в особо крупном размере будет стоить предпринимателю штрафа на кругленькую сумму.