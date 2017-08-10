Как защищают главную базу от вероятных врагов? На Северном флоте провели учения под руководством главкома ВМФ

А накануне на Северном флоте начались специальные учения под руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королёва. В акватории североморской бухты силы флота отработали практические задачи по организации противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования.

Дежурная группа отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами на быстроходных лодках отправляется на перехват. Параллельно с борта БПК «Адмирал Левченко» отдают команду готовить боевые расчеты многоствольных реактивных гранатомётов.

Гранатометание - это на тот случай, если под водой вдруг действуют диверсионные группы. Мера больше профилактическая, но в некоторых случаях жизненно необходима. Если кто и был под водой, взрывы гранат на некоторое время его дезориентируют. После - вступают водолазы.

Расчет оказался верным, под водой обнаружен нарушитель, завязался бой. Но бойцы отряда по борьбе с подводными диверсантами не оставили противнику шанса прорваться к военным кораблям.

Тем временем на воде группа на быстроходных лодках атакует подозрительный катер.

Начинается перестрелка, бойцы ПДСС идут на штурм. Нарушитель вынужден сдаться. Учения завершились с оценкой «отлично».

Аналогичные тренировки дежурных сил противоподводно-диверсионной обороны отработали и в других пунктах базирования Северного флота.