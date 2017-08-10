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Кандалакшский суд отправил извращенца за решетку

13:0210 августа 2017Просмотров: 157

Эксгибиционист из Кандалакши проведет 6 лет в заключении.

Кандалакшский суд изучил уголовное дело по обвинению мужчины 1968 года рождения, в совершении развратных действий в отношении двух малолетних девочек.

Как стало известно, 26 марта 2016 года подсудимый находясь в автомобиле, припаркованном на обочине проезжей улицы, увидел проходивших мимо двух девочек и в этот момент у него возник умысел на удовлетворение своих половых потребностей путем обнажения своих половых органов и демонстрации их малолетним.

Понимая и осознавая, что своими действиями он причинит моральный вред, мужчина реализовал свой преступный умысел.

Подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал и отказался от показаний, данных на предварительном следствии.

Приговором суда мужчине назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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