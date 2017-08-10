Когда из фасадов перестанут вываливаться кирпичи? Мурманские сталинки готовятся к ремонту

Подготовка к капитальному ремонту сталинок в Мурманске уже началась. В ближайшие дни строители начнут восстанавливать дома. Какие именно будут первыми, узнали я и оператор Сергей Расюк. Мы прогулялись по нескольким адресам и посмотрели, где уже начали работать, а где еще нет.

Всего в план по капитальному ремонту попали более ста мурманских зданий. Первые на очереди - дома культурного и исторического наследия. Проспект Ленина, улица Пушкинская, Володарского и Челюскинцев, так называемый тихий центр, где многие дома не ремонтировались десятки лет. На некоторых фасадах даже успели вырасти растения и деревья.



К домам, которые будут капитально ремонтировать, уже подвезли строительные леса. Вот здесь, например, на улице Челюскинцев, 9, они пока лежат на асфальте, но совсем скоро, когда строители получат всю необходимую документацию, они приступят к монтажу оборудования.



Памятники архитектуры, к которым относятся дома культурного наследия, нужно реставрировать бережно, поэтому проекты проходят долгую стадию согласований, причем у подрядчика должна быть специальная лицензия на ремонт домов культурного наследия.



Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Мы планируем постараться сделать капитальный ремонт всех 28 домов, входящих в программу ОКН, но если вмешаются погодные условия, придется переносить, но только из-за погодных условий».



В первую очередь строители будут приводить в порядок фасады, из которых уже вываливаются кирпичи, и прохудившиеся крыши. В некоторых домах отремонтируют систему водоснабжения, где-то поставят новые лифты.



Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Мы должны не просто поставить галочку о выполненной работе, которая прописана в краткосрочном плане и утверждена правительством области, но мы должны провести качественную работу, чтобы наши жители были довольны и жили в комфортных условиях».



Самое большое количество зданий, которые отремонтируют, конечно, на проспекте Ленина. Их плачевное состояние давно обсуждают все жители Мурманска. Вокруг 78 дома уже начали сооружать строительные леса. До октября рабочие хотят полностью сделать центральный фасад, а вот дворовую часть они пока используют лишь для хранения конструкций. Заняться ей планируют лишь весной будущего года.



Всего за остаток 2017 года планируют отремонтировать 136 домов. Точную сумму затрат на работы в фонде капремонта не называют, однако только на фасады будет потрачено 330 миллионов рублей.