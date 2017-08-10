16+
!19°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Кольская ГМК модернизирует транспортно-логистическую схему в условиях роста объемов выпуска продукции

11:0010 августа 2017Просмотров: 72

Кольская ГМК (входит в группу «Норникель») приступила к первому этапу строительства новых железнодорожных путей на мончегорской промплощадке компании. Необходимость реализации этого проекта продиктована ростом объемов производства готовой продукции.

В технологической схеме рафинировочного передела Кольской ГМК железнодорожный транспорт используется для доставки на промплощадку исходного сырья (файнштейна из п.Никель и г.Норильска), транспортировки между цехами полупродуктов, получаемых на разных стадиях процесса, а также для отгрузки готовой продукции потребителям.

Как известно, в 2013 г. «Норникель» принял новую Стратегию развития компании, нацеленную на сокращение воздействия на окружающую среду и снижение операционных затрат. Для достижения поставленных целей была произведена реконфигурация производственных мощностей, которая позволяет увеличить экономический эффект их использования. Реконфигурация сопровождается реконструкцией производства.

- Масштабная программа модернизации вошла в активную фазу, и к настоящему времени производительность Кольской ГМК по выпуску никеля возросла на 50 процентов, а мончегорская промплощадка стала самым крупным никелерафинировочным заводом в мире (до 165 тыс. тн металла в год) – подчеркнул заместитель генерального директора Кольской ГМК по реконструкции Игорь Лисицкий. - Для обеспечения ритмичной работы транспортно-логистической схемы и перевозок внутри промплощадки был разработан проект строительства дополнительных железнодорожных путей. 

На первом этапе места укладки нового железнодорожного полотна расположены на уже застроенной территории на четырёх участках общей площадью 9600 кв. м., а общая длина путей составит 1300 м. Рельсошпальные решетки будут положены параллельно существующему пути. Для осуществления транспортных операций предполагается врезка стрелочных переводов. На пересечении с автомобильными дорогами предусмотрено устройство двух железнодорожных переездов. Общая стоимость работ по проекту составляет 27 миллионов рублей.

 

Читайте также
Forbes включил в рейтинг инновационных компаний «Магнит» и «Норникель»В Молочном к въезду новосёлов готовится новый домНа Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне зафиксировали случаи гастроэнтеритаВ Мурманске в сгоревшей бытовке обнаружили тело мужчины
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в АрктикуС 1 сентября астрономия станет обязательным предметом в российских школахПоэзия за полярным кругом: в Мурманской области пройдет самый масштабный поэтический фестиваль РоссииВоронины отметят юбилей с Глюк’oZойНа Семеновском озере обнаружили утопленникаМинно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс