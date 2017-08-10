Лучших строителей наградила сегодня губернатор Марина Ковтун

Сегодня, в преддверии Дня строителя, в Мурманске состоялась посвященная профессиональному празднику традиционная конференция «Актуальные вопросы градостроительной деятельности. Задачи. Пути решения». В работе конференции приняла участие губернатор Марина Ковтун.

Глава Мурманской области вручила награды лучшим работникам строительной отрасли Мурманской области.

Благодарности Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации удостоена эксперт-сметчик Управления государственной экспертизы Мурманской области Галина Преснухина. Благодарность Губернатора Мурманской области вручена начальнику сметного отдела компании «Проектно-сметная контора Мурманжилкоммунпроект» Жанне Тарнягиной. Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области получила главный специалист отдела жилищной политики министерства строительства и территориального развития Мурманской области Лариса Медведь.

Кроме того, губернатор Марина Ковтун сердечно поздравила с предстоящим 70-летием заслуженного строителя России, почетного гражданина Мурманской области, председателя «Союза строителей Мурмана» Николая Бережного, сообщает пресс-служба регионального правительства.