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Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодок

12:1510 августа 2017Просмотров: 85

Сегодня корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках специального учения по видам обеспечения сил ВМФ отработала учебный эпизод по противолодочному обеспечению в ближней морской зоне флота.

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к поиску подводных лодок в  полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Учение будет проходить в двухстороннем формате – морякам-противолодочникам будет противодействовать экипаж одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В ходе учения корабельная поисково-ударная группа также проведет ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Специальное учение по видам обеспечения сил Военно-морского флота стартовало на Северном флоте в понедельник. 7 августа. Оно проходит под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.

В ходе учения уже отработаны эпизоды по противоводводно-диверсионному и противоминному обеспечению, а также осуществлён вывод сил Северного флота из пунктов постоянного базирования, в котором было задействовано более 150 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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