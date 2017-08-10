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Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования

09:3010 августа 2017Просмотров: 152

Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Коломна», «Ельня» и «Ядрин» в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота отработала учебный эпизод по выводу надводных сил из пунктов базирования флота.

Перед тральщиками была поставлена учебная задача по противоминному обеспечению вывода из-под удара условного противника надводных кораблей и судов обеспечения Северного флота, находившихся в главной базе.

Корабельная тральная группа протралила фарватер в Кольском заливе, по которому надводные корабли и суда обеспечения смогли безопасно выдвинуться из пунктов базирования в районы рассредоточения в Баренцевом море.

Вывод надводных сил из-под удара условного противника осуществлялся с применением средств аэрозольной маскировки, скрывшей под дымовой завесой североморские причалы основных соединений Северного флота. В ходе данного эпизода особое внимание уделяется отработке слаженности действий экипажей кораблей и безопасности маневрирования при прохождении узкостей.

В главной базе Северного флота данный практический эпизод отрабатывали экипажи большого противолодочного корабля «Североморск», больших десантных кораблей «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский», «Кондопога», а также других кораблей и судов обеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Всего на Северном флоте в отработке данного эпизода было задействовано более 100 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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