16+
!19°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманский Роспотребнадзор проверил, торгуют ли магазины запрещенной спиртосодержащей продукцией

16:1210 августа 2017Просмотров: 94

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает проведение проверок, направленных на выявление и пресечение продажи спиртосодержащей продукции, реализация которой временно приостановлена.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06 июля «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» предписано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Исключение в приостановлении реализации составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих её внутреннее потребление.

По состоянию на 7 августа проверены 118 торговых точек, осуществляющих розничную продажу спиртосодержащей продукции.
В ходе проведения мероприятий по контролю нарушений требований законодательства не установлено, продукции, запрещённой к реализации, не выявлено.

Введение ограничительных мер на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений.

Количество зарегистрированных случаев отравлений от алкоголя среди населения Мурманской области в период с 1 января по 7 августа этого года снизилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Прослеживается чёткая тенденция снижения количества отравлений алкогольной продукцией со смертельным исходом: с 15 случаев (2016 год) до 3 случаев (2017 год).

Читайте также
В Кандалакше открылась выставка мурманских художниковВ России пройдет конкурс молодежных проектовВ районе аэродрома Килпъявр прошло тактико-специальное учение «Рельеф-2017»В Мурманске снова торгуют героином
Все по регламенту. В России существуют ГОСТы на арбузы и дыниОрехи есть? А если найду? Белки в Мончегорском парке следят за гуляющими людьмиСпорткомплекс «Долина Уюта» проверяет иностранная техническая комиссияПолное видео программы «Дневные новости»Банк Англии проигнорировал протесты веганов и не стал менять состав новых купюр12 августа на Центральном стадионе профсоюзов состоится праздник спорта
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс