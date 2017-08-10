Мурманский Роспотребнадзор проверил, торгуют ли магазины запрещенной спиртосодержащей продукцией

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает проведение проверок, направленных на выявление и пресечение продажи спиртосодержащей продукции, реализация которой временно приостановлена.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06 июля «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» предписано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Исключение в приостановлении реализации составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих её внутреннее потребление.

По состоянию на 7 августа проверены 118 торговых точек, осуществляющих розничную продажу спиртосодержащей продукции.

В ходе проведения мероприятий по контролю нарушений требований законодательства не установлено, продукции, запрещённой к реализации, не выявлено.

Введение ограничительных мер на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений.

Количество зарегистрированных случаев отравлений от алкоголя среди населения Мурманской области в период с 1 января по 7 августа этого года снизилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Прослеживается чёткая тенденция снижения количества отравлений алкогольной продукцией со смертельным исходом: с 15 случаев (2016 год) до 3 случаев (2017 год).