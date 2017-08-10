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На Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне зафиксировали случаи гастроэнтерита

11:1510 августа 2017Просмотров: 86

Оргкомитет чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердил 5 августа текущего года информацию о случаях заболевания гастроэнтеритом у легкоатлетов из нескольких стран, проживающих в гостиницах, официально предоставленных Оргкомитету.

Заболевания зарегистрированы в командах Германии, Канады, Украины, Южной Африки и других стран.

Оргкомитет осуществляет постоянный контакт с медицинскими службами Лондона и Министерством здравоохранения Англии для локализации вспышки и установления её причин.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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