На Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне зафиксировали случаи гастроэнтерита

Оргкомитет чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердил 5 августа текущего года информацию о случаях заболевания гастроэнтеритом у легкоатлетов из нескольких стран, проживающих в гостиницах, официально предоставленных Оргкомитету.

Заболевания зарегистрированы в командах Германии, Канады, Украины, Южной Африки и других стран.

Оргкомитет осуществляет постоянный контакт с медицинскими службами Лондона и Министерством здравоохранения Англии для локализации вспышки и установления её причин.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.