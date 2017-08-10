На поэтическом фестивале «Табуретка» запланирована программа для всей семьи

Более 100 участников приедут 26 августа в Мончегорск на II Международный поэтический фестиваль «Табуретка». В парке имени Сергея Бровцева запланирована программа для всей семьи: поэтический концерт, интерактивные инсталляции, квест, экскурсия, кинопоказы, мастер-классы, игры и конкурсы.

II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» по праву называют самым масштабным поэтическим open-air событием России.

В выставочном шатре пройдут показы видеопоэтических работ авторов из России, Норвегии, США, Латвии. Также зрители смогут создать собственную историю с помощью интерактивной работы «Генератор волшебных сказок» Валерия Карпова (НИЦ «Курчатовский институт»). Читатель задает ситуацию и героев — в специальной программе выбирает героев, ситуацию и артефакты, а машина пишет историю — получается озвученная сказка и даже мультфильм! Исследование лаборатории робототехники основано на трудах советского литературоведа Владимира Проппа.

На центральной аллее парка начнет работу литературная ярмарка. Участники — библиотеки, художники, творческие объединения – приготовили мастер-классы, передвижные выставки, перфомансы.

Изюминка праздника — выступление от студии аэройоги с книгами в руках.

Мурманская областная научная библиотека привезет раритетный патефон середины 20-го века с уникальными пластинами. Гости услышат голоса Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского и других известных поэтов.

На фестиваль приедет полюбившийся многим Библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки с интерактивной программой «Шаг в поэзию»: мастерская по созданию рукописного поэтического альбома «Автографы лета», поэтический чемодан с костюмами, книжная выставка и многое другое.

На ярмарке можно будет приобрести уникальные товары мастеров Мурманской области — сувениры из рога оленя, украшения из местного камня, авторские закладки для книг и многое другое. Кроме того, в парке имени Сергея Бровцева пройдет литературный квест и необычная игра — слова можно будет обменять на книги!