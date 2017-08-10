Объявлена дата премьеры новых серий «Трое из Простоквашино»

Первую серию нового «Простоквашино» - «перезапуска» одного из самых известных и любимых отечественных анимационных фильмов, «Союзмультфильм» представит в начале следующего года.

Об этом сообщает Минкультуры.

А в этом году компания снимет сто минут анимации «с новыми и популярными персонажами». Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны. Сейчас уже в производстве «Простоквашино», первая серия появится в начале следующего года», — сказал он.

Также директор «Союзмультфильма» отметил, что все вопросы с авторскими правами Эдуарда Успенского, написавшего книгу «Трое из Простоквашино», урегулированы. Однако станет ли Успенский работать над сценарием продолжения знаменитого мультфильма, пока неизвестно.

«Пока не могу сказать, мы ведем переговоры», — добавил Машковцев.

Добавим, что помимо историй о Дяде Федоре продолжение получат и другие советские мультфильмы. Так зрители вскоре узнают о дальнейшей судьбе попугая Кеши и других любимых героев. Всего будет запущено семь мультсериалов, часть из них завершится в 2018 году, а часть - в 2019 году.

Фото: «Трое из Простоквашино», «Союзмультфильм»