Орехи есть? А если найду? Белки в Мончегорском парке следят за гуляющими людьми

В городском парке Мончегорска водятся белки, их довольно много. А еще нои практически ручные. Зверьки не боятся людей и с охотой берут еду прямо с рук.

Вот и один из наших подписчиков решил прогуляться по городскому парку, как вдруг заметил, что за ним кто-то наблюдает.

Рассказывает Дмитрий, наш подписчик: «Иду по Мончегорскому городскому парку. Чувствую, как за мной кто-то следит. Резко оборачиваюсь. Никого! Иду дальше. Слышу, как когти скребут по дереву. Снова оборачиваюсь. И... Вижу, как на меня из-за дерева смотрит белка».

Напомним, что наши корреспонденты уже рассказывали о Мончегорском парке и кормили пушистых обитателей с рук.