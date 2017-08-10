Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в Арктику

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы СФ города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики.

В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164.

В рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота, которое стартовало на Северном флоте с 7 августа, выход отряда кораблей и судов обеспечения СФ из пунктов постоянного базирования в Баренцево море обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил. Тральщики «Коломна», «Ельня» и «Ядрин» также выполнили задачи по ближнему противоминному обеспечению на маршруте развертывания отряда кораблей и судов обеспечения в Баренцевом море.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «для обеспечения максимально безопасных условий плавания в сложных, с точки зрения навигационной обстановки, арктических районах, переход отряда кораблей будет организован с учетом особенностей гидрометеоусловий и постоянного мониторинга ледовой обстановки, к которому будут привлечены самолеты и вертолеты 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота».

Основная цель дальнего похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.