Поэзия за полярным кругом: в Мурманской области пройдет самый масштабный поэтический фестиваль России

Более 100 участников приедут 26 августа в Мончегорск на IIМеждународный поэтический фестиваль «Табуретка». В парке имени Сергея Бровцева запланирована программа для всей семьи: поэтический концерт, интерактивные инсталляции, квест, экскурсия, кинопоказы, мастер-классы, игры и конкурсы.

А еще каждый гость праздника сможет с помощью «Генератора сказок» создать свою уникальную озвученную историю и даже увидеть мультфильм по её мотивам!



II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» по праву называют самым масштабным поэтическим open-air событием России.«Все грандиозное начинается с идеи. — Говорит Марина Смирнова, директор Фонда «Живая классика». — Табуретка у многих ассоциируется с первой поэтической сценой. Такой необычный арт-объект был придуман и предложен на конкурс «Литературный след» жительницей Мончегорска Оксаной Китаевой. Через год рядом с поэтической табуреткой прошел первый международный фестиваль. У города появился новый символ, мифология, традиции».

Фестиваль проходит при поддержке администрации Мончегорска, Комитета по культуре и искусству Мурманской области и компании «Норникель».

Как и в прошлом году, целый день у арт-объекта будет проходить поэтический концерт. Со стихами выступят авторы из разных городов, лауреаты всероссийского поэтического конкурса фестиваля и почетные гости. Вилле Хютёнен — поэт, издатель из Финляндии, удостоенный многих престижных наград, приедет в Мончегорск с поэтической программой, посвященной этнофутуризму и финско-карельской истории.

Приятным подарком для участников поэтического праздника станет выступление актера театра и кино Андрея Носкова. «Поэзия родится или вспомнится в диалоге со зрителем, — говорит Андрей. — Прямой диалог со зрителем — это всегда особый жанр. Честный и ответственный. Именно диалога я и жду».

События фестиваля сочетают традиционную поэзию с языковыми экспериментами. Художники из Москвы Елена Деми-дова и Макс Калмыков приедут в Мончегорск, чтобы создать интерактивную инсталляцию на основе кернов — образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель». Авторы дадут кернам голоса и предложат свой вариант перевода книги Земли на поэтический язык.