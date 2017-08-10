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Полное видео программы «Новости»

20:0010 августа 2017Просмотров: 24

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 10 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Воспоминания, обсуждения и планы на будущее. В Мурманске состоялась конференция строителей.

Когда из фасадов перестанут вываливаться кирпичи? Мурманские сталинки готовятся к ремонту.

Как защищают главную базу от вероятных врагов? На Северном флоте провели учения под руководством главкома ВМФ.

Закончить за 3 дня! Как идут дорожные работы в Мурманске.

Чемпионаты мира и Европы в Долине уюта. Техническая комиссия международного союза биатлонистов одобрила мурманский спортивный комплекс.

Спасенный щенок и утонувшая «Волга». Экспресс - подборка новостей.

Полный ягель», «Деньги любят», «Незамерзающий дежурный» и другие. Новая компания для хорошего вечера в эфире ТВ21+ уже в сентябре!

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