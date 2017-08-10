Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 10 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Воспоминания, обсуждения и планы на будущее. В Мурманске состоялась конференция строителей.



Когда из фасадов перестанут вываливаться кирпичи? Мурманские сталинки готовятся к ремонту.



Как защищают главную базу от вероятных врагов? На Северном флоте провели учения под руководством главкома ВМФ.



Закончить за 3 дня! Как идут дорожные работы в Мурманске.



Чемпионаты мира и Европы в Долине уюта. Техническая комиссия международного союза биатлонистов одобрила мурманский спортивный комплекс.



Спасенный щенок и утонувшая «Волга». Экспресс - подборка новостей.

Полный ягель», «Деньги любят», «Незамерзающий дежурный» и другие. Новая компания для хорошего вечера в эфире ТВ21+ уже в сентябре!

