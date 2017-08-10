С 1 сентября астрономия станет обязательным предметом в российских школах

Изучение астрономии как обязательного предмета на уровне среднего общего образования вводится в российских школах с 2017/18 учебного года.

Однако дата 1 сентября 2017 года обозначена на федеральном уровне как ориентир. У каждой школы есть право самостоятельно принять решение о включении астрономии в расписание с 2017 года или с января 2018-го. Определяющим здесь является фактическая готовность школы к качественному преподаванию этого предмета.

Об этом сообщает Минобрнауки.

В методических рекомендациях, которые Минобрнауки России уже направило в субъекты РФ, специально акцентировано внимание на то, что изучение астрономии как обязательного предмета «вводится по мере создания в образовательных организациях соответствующих условий».

Возможен вариант изучения либо в 10-м, либо в 11-м классах. При этом может быть использован модульный принцип изучения. Если ранее этот учебный предмет изучался в рамках вариативной части учебного плана основной образовательной программы школы, можно осваивать астрономию в 11-м классе в обязательной части основной образовательной программы с 1 сентября 2017 года.

Важно, чтобы объем часов на изучение астрономии за весь период составлял не менее 35 часов.

Включение астрономии в число учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного экзамена (в том числе на добровольной основе), не планируется.

Всероссийские проверочные работы по астрономии будут проводиться не ранее 2019 года (также к 2019 году задания по астрономии будут включены в контрольно-измерительные материалы по физике).