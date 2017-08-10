Самолет Минобороны России пролетел над Белым домом в столице США

В интернете появилась видеозапись пролета российского Ту-154 над Капитолием и Белым домом в столице США Вашингтоне.

Как стало известно, Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США.

В соответствии с требованиями Договора по открытому небу иностранные наблюдатели сами выбирают маршруты полетов, которые затем согласовываются со страной, над которой они совершаются.

При этом, пояснил американский военный, полеты проходят под жестким контролем, на борту иностранных самолетов находятся представители военных ведомств стран, над которыми ведутся наблюдательные полеты.

Россия подписала договор по открытому небу в 1992 году. Участниками договора являются более 30 государств.

В соответствии с положениями договора, государствам-участникам предоставлено право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, что способствует укреплению межгосударственного доверия в области контроля над вооружениями, сообщает Интерфакс.