Сегодня мурманскую Долину уюта проверяла комиссия международного союза биатлонистов

Главный вопрос - готов ли обновлённый спортивный комплекс получить уровень «Б» в мировой классификации, а значит, и принимать такие соревнования, как чемпионат Европы.

Техническая комиссия идёт по Долине уюта. Смотрят себе под ноги - оценивают. Новое покрытие выровняли буквально на днях, на некоторых участках ещё только кладут. Процесс кропотливый, всё должно быть правильно.



Специально к приезду комиссии международного союза биатлонистов здесь уложили новый асфальт. Он соответствует всем требованиям стадиона класса «Б». Например, вот этот вот стык - он не будет чувствоваться, а сам асфальт пористый и мягкий, чтобы здесь могли без проблем заниматься люди на лыжероллерах. Вплоть до первого снега.



Высочайшие требования - то, на что изначально ориентировались, когда начинали реконструкцию спорткомплекса в Мурманске. Сумма вложений огромная - 610 миллионов рублей. В прошлом году здесь уже соревновались паралимпийцы сборной России. Этим летом Долину уюта значительно улучшили. Цель - получить лицензию класса «Б» Международного союза биатлонистов.



Франц Бергер, технический делегат Международного союза биатлонистов (Австрия): «Мне понравилось всё, и стадион и здания. Могу вас только поздравить с этим. Нас очень хорошо приняли. И я могу сказать, что в общем, я никаких проблем с получением лицензии не вижу».



Это - фактически одобрение со стороны международной комиссии. Замечания есть, но они незначительны и требуют на исправления считанные дни. Мурманск станет 11 городом в России, получившим спортивный объект такого уровня.



Марина Ковтун, Губернатор Мурманской области: «Сейчас мы будем подавать заявку в Международный союз биатлонистов. Российский союз биатлонистов нас поддерживает, надеюсь, что в 19 году, ну это самое ближайшее время, в 20 мы полностью будем готовы и примем первые международные соревнования».



Вадим Мелихов, вице-президент Союза биатлонистов России: «Сегодня для тех задач, которые стоят перед нами, здесь действительно нормальные условия. Задача простая - пропагандировать, говорить «добро», говорить «спасибо» руководству области и привлекать сюда людей на соревнования».



Лицензия класса «Б» - это своеобразный допуск спортивного объекта к проведению соревнований уровня Чемпионата мира среди юниоров, а так же чемпионата Европы. Но это - не предел для Мурманска, говорят сами проверяющие.



Лоренц Лейтгеб, технический делегат Международного союза биатлонистов (Италия): «Я думаю, что на таком большом пространстве можно сделать всё что угодно. Это не потребует каких-то больших вложений».



Свой отчёт о технической готовности Долины уюта - принять спортсменов-международников комиссия подготовит в ноябре. После этого потребуется некоторое время, чтобы оформить все необходимые документы, где сказано - в Мурманске можно и нужно проводить соревнования международного уровня.