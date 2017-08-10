Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул главную базу, Североморск, и взял курс в арктические широты

В составе отряда - большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164.

Цель похода - обеспечение безопасности морского судоходства в Арктической зоне. Это уже 6й масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику. В 12 году морские пехотинцы впервые в истории Военно-морского флота высадились на необорудованное побережье острова Котельный, В 13-ом - отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 и 2015 - в ходе арктического похода провели масштабные учения по защите арктической островной зоны и морского побережья России на Новосибирских островах и на полуострове Таймыр. А в прошлом году военнослужащие Арктической бригады Северного флота впервые в истории провели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.