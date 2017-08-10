16+
!16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул главную базу, Североморск, и взял курс в арктические широты

20:0610 августа 2017Просмотров: 108

В составе отряда - большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164. 

Цель похода - обеспечение безопасности морского судоходства в Арктической зоне. Это уже 6й масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику. В 12 году морские пехотинцы впервые в истории Военно-морского флота высадились на необорудованное побережье острова Котельный, В 13-ом - отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 и 2015 - в ходе арктического похода провели масштабные учения по защите арктической островной зоны и морского побережья России на Новосибирских островах и на полуострове Таймыр. А в прошлом году военнослужащие Арктической бригады Северного флота впервые в истории провели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.

Реклама
Читайте также
Мурманские спасатели достали из Семёновского озера труп мужчиныВоспоминания, обсуждения и планы на будущее. В Мурманске состоялась конференция строителейКогда из фасадов перестанут вываливаться кирпичи? Мурманские сталинки готовятся к ремонтуОсторожно, в Мурманске красят трубы!
Андрей Сысоев проверил темпы дорожных работ в МурманскеНа поэтическом фестивале «Табуретка» запланирована программа для всей семьиВ Кандалакше открылась выставка мурманских художниковВ России пройдет конкурс молодежных проектовВ районе аэродрома Килпъявр прошло тактико-специальное учение «Рельеф-2017»Мурманский Роспотребнадзор проверил, торгуют ли магазины запрещенной спиртосодержащей продукцией
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс