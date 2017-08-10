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Спорткомплекс «Долина Уюта» проверяет иностранная техническая комиссия

15:0010 августа 2017Просмотров: 151

Иностранная техническая комиссия Международного союза биатлонистов по лицензированию проверяет спорткомплекс «Долина Уюта» на соответствие требованиям для проведения официальный международных соревнований.

Представители комиссии, в числе которых делегаты из Австрии и Италии, проверяют стрельбище, профиль трасс, стадион, условия работы персонала и прессы, раздевалки, условия проживания спортсменов.

Комиссия заявила, что состояние подготовленных объектов в «Долине Уюта» находится на высоком уровне. 

Лицензия класса «Б» позволит проводить в «Долине Уюта» крупные международные соревнования по биатлону, такие как Чемпионат Европы и Чемпионат мира по летнему биатлону.

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