Спорткомплекс «Долина Уюта» проверяет иностранная техническая комиссия

Иностранная техническая комиссия Международного союза биатлонистов по лицензированию проверяет спорткомплекс «Долина Уюта» на соответствие требованиям для проведения официальный международных соревнований.

Представители комиссии, в числе которых делегаты из Австрии и Италии, проверяют стрельбище, профиль трасс, стадион, условия работы персонала и прессы, раздевалки, условия проживания спортсменов.

Комиссия заявила, что состояние подготовленных объектов в «Долине Уюта» находится на высоком уровне.

Лицензия класса «Б» позволит проводить в «Долине Уюта» крупные международные соревнования по биатлону, такие как Чемпионат Европы и Чемпионат мира по летнему биатлону.