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В Кандалакше открылась выставка мурманских художниковСегодня, 17:002230В России пройдет конкурс молодежных проектовСегодня, 16:45400В районе аэродрома Килпъявр прошло тактико-специальное учение «Рельеф-2017»Сегодня, 16:30870Мурманский Роспотребнадзор проверил, торгуют ли магазины запрещенной спиртосодержащей продукциейСегодня, 16:12940В Мурманске снова торгуют героиномСегодня, 15:571580
Все по регламенту. В России существуют ГОСТы на арбузы и дыниСегодня, 15:301290Орехи есть? А если найду? Белки в Мончегорском парке следят за гуляющими людьмиСегодня, 15:151660Спорткомплекс «Долина Уюта» проверяет иностранная техническая комиссияСегодня, 15:001520Полное видео программы «Дневные новости»Сегодня, 14:301390Банк Англии проигнорировал протесты веганов и не стал менять состав новых купюрСегодня, 14:231460
12 августа на Центральном стадионе профсоюзов состоится праздник спортаСегодня, 14:111330Самолет Минобороны России пролетел над Белым домом в столице СШАСегодня, 13:532330Лучших строителей наградила сегодня губернатор Марина КовтунСегодня, 13:411730В Коашве предприниматель незаконно вырубил лес вдоль старой дорогиСегодня, 13:231970В Коле горел ангарСегодня, 13:151550Кандалакшский суд отправил извращенца за решеткуСегодня, 13:023000Гараж решил остаться в Мурманске. ЧП в районе железнодорожного переездаСегодня, 12:453000Завтра в Мурманской области до +19°Сегодня, 12:351720Объявлена дата премьеры новых серий «Трое из Простоквашино»Сегодня, 12:302510Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодокСегодня, 12:151610Житель Мончегорска похитил телефон у своей подругиСегодня, 12:001820Forbes включил в рейтинг инновационных компаний «Магнит» и «Норникель»Сегодня, 11:451590В Молочном к въезду новосёлов готовится новый домСегодня, 11:302180На Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне зафиксировали случаи гастроэнтеритаСегодня, 11:151860Кольская ГМК модернизирует транспортно-логистическую схему в условиях роста объемов выпуска продукцииСегодня, 11:001500
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