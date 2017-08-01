Новости В Кандалакше открылась выставка мурманских художников Сегодня, 17:00 223 0 В России пройдет конкурс молодежных проектов Сегодня, 16:45 40 0 В районе аэродрома Килпъявр прошло тактико-специальное учение «Рельеф-2017» Сегодня, 16:30 87 0 Мурманский Роспотребнадзор проверил, торгуют ли магазины запрещенной спиртосодержащей продукцией Сегодня, 16:12 94 0 В Мурманске снова торгуют героином Сегодня, 15:57 158 0 Все по регламенту. В России существуют ГОСТы на арбузы и дыни Сегодня, 15:30 129 0 Орехи есть? А если найду? Белки в Мончегорском парке следят за гуляющими людьми Сегодня, 15:15 166 0 Спорткомплекс «Долина Уюта» проверяет иностранная техническая комиссия Сегодня, 15:00 152 0 Полное видео программы «Дневные новости» Сегодня, 14:30 139 0 Банк Англии проигнорировал протесты веганов и не стал менять состав новых купюр Сегодня, 14:23 146 0 12 августа на Центральном стадионе профсоюзов состоится праздник спорта Сегодня, 14:11 133 0 Самолет Минобороны России пролетел над Белым домом в столице США Сегодня, 13:53 233 0 Лучших строителей наградила сегодня губернатор Марина Ковтун Сегодня, 13:41 173 0 В Коашве предприниматель незаконно вырубил лес вдоль старой дороги Сегодня, 13:23 197 0 В Коле горел ангар Сегодня, 13:15 155 0 Кандалакшский суд отправил извращенца за решетку Сегодня, 13:02 300 0 Гараж решил остаться в Мурманске. ЧП в районе железнодорожного переезда Сегодня, 12:45 300 0 Завтра в Мурманской области до +19° Сегодня, 12:35 172 0 Объявлена дата премьеры новых серий «Трое из Простоквашино» Сегодня, 12:30 251 0 Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодок Сегодня, 12:15 161 0 Житель Мончегорска похитил телефон у своей подруги Сегодня, 12:00 182 0 Forbes включил в рейтинг инновационных компаний «Магнит» и «Норникель» Сегодня, 11:45 159 0 В Молочном к въезду новосёлов готовится новый дом Сегодня, 11:30 218 0 На Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне зафиксировали случаи гастроэнтерита Сегодня, 11:15 186 0 Кольская ГМК модернизирует транспортно-логистическую схему в условиях роста объемов выпуска продукции Сегодня, 11:00 150 0