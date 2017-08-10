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В Коашве предприниматель незаконно вырубил лес вдоль старой дороги

13:2310 августа 2017Просмотров: 54

О том, что в лесополосе рядом с населенным пунктом Коашва Мурманской области в промышленных масштабах вырубают деревья, общественникам из ОНФ рассказали возмущенные очевидцы.

По их словам, предприниматель уничтожил лес вдоль старой дороги на общей площади более 2600 квадратных метров, увеличив тем самым ее ширину с двух метров до почти 12-ти. Эксперты ОНФ вместе с представителями УМВД и Кировского лесничества незамедлительно выехали на место.

Информация подтвердилась: зеленые насаждения вдоль дороги свалены погрузчиком, необходимой разрешительной документации инициатор работ предъявить не смог.

Представители лесничества отметили сразу несколько нарушений: самовольное занятие лесного участка, незаконную рубку в особо крупном размере и несоблюдение правил пожарной безопасности.

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