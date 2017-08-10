В Молочном к въезду новосёлов готовится новый дом

Сегодня в Молочном губернатор Марина Ковтун проследила за тем, как готовится к въезду новосёлов дом для зеленоборчан.

Дом закончен и введён в эксплуатацию. Все регистрационные процедуры будут завершены к 20 августа. К тому времени администрации Кольского района и Зеленоборского должны распределить помещения и подготовить договоры социального найма.

В конце месяца планируется вручить ключи новосёлам. Дому присвоен повышенный класс энергетической эффективности. Он поквартирно обеспечен приборами учёта тепловой энергии и тепловым пунктом с погодным регулированием.

Для учёта тепла на узлах ввода в каждой квартире предусмотрены узлы учёта и регулирования тепловой энергии и теплоносителя на базе теплосчётчиков.