В Мурманске снова торгуют героином

Мурманским полицейским поступила информация о причастности мурманчанина 1984 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

Злоумышленник был задержан в момент продажи запрещенного вещества.

Оперативники задокументировали два факта продажи наркотического вещества: оба раза в один и тот же день подозреваемый продал героин массами 0,0716 грамма и 0,1396 грамма в подъездах жилых домов Ленинского округа.

Кроме того, полицейскими установлено, что задержанный находился в розыске за ранее совершенное преступление – хранение 3-метилфентанила в крупном размере.

В течение нескольких месяцев он скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем судом был заочно арестован, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь подозреваемому грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.