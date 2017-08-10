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В Мурманске снова торгуют героином

15:5710 августа 2017Просмотров: 157

Мурманским полицейским поступила информация о причастности мурманчанина 1984 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

Злоумышленник был задержан в момент продажи запрещенного вещества.

Оперативники задокументировали два факта продажи наркотического вещества: оба раза в один и тот же день подозреваемый продал героин массами 0,0716 грамма и 0,1396 грамма в подъездах жилых домов Ленинского округа.

Кроме того, полицейскими установлено, что задержанный находился в розыске за ранее совершенное преступление – хранение 3-метилфентанила в крупном размере.

В течение нескольких месяцев он скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем судом был заочно арестован, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь подозреваемому грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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