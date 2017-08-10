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В Музее истории Кандалакши открывается выставка «Северная графика»

20:0210 августа 2017Просмотров: 79

С сегодняшнего дня жители и гости Кандалакши могут познакомиться с творчеством Тамары Зуевой и Владимира Кузина. В Музее истории города открывается выставка «Северная графика». Она приурочена к 80-летию Мурманской области.

Авторы «Северной графики» в своих полотнах раскрывают особую, неброскую красоту высоких широт. Линии и штрихи передают сдержанное очарование севера, языком графики художники показывают одновременно мощь, силу и удивительную ранимость северной природы.

Творчество Тамары Зуевой, художницы поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане, пронизано любовью к родному краю. Более полувека Тамара Ивановна приобщала юных северян к изобразительному искусству, помогала делать первые творческие шаги.

Свои работы жителям Кандалакши также представит Владимир Кузин, отмечающий в этом году 70-летний юбилей. Известный художник-график много лет посвятил педагогической деятельности, воспитанию молодых художников.

Познакомиться с творчеством земляков и оценить их работы можно до 10 сентября.

Проект передвижных выставок организует «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

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