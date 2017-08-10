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В районе аэродрома Килпъявр прошло тактико-специальное учение «Рельеф-2017»

16:3010 августа 2017Просмотров: 88

С 8 по 10 августа оперативным штабом в Мурманской области проведено тактико-специальное учение «Рельеф-2017» по пресечению террористического акта в районе аэродрома Килпъявр Мурманской области.

Были выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений «боевиков», скрывающихся от преследования на местности.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Северного флота, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, авиации ФСБ России, ГУ МЧС России по Мурманской области, администрации Печенгского района, УФСИН по Мурманской области.

По легенде учений, «террористы» осуществили попытку вооруженного нападения на военные склады в Печенгском районе. Нападение преступников силами караулов бригад отражено, «террористы» скрылись, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области.

В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий преступную группу удалось обнаружить в районе аэродрома Килпъявр. Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» обезврежены.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в ТСУ «Рельеф-2017», с поставленными задачами справились успешно.

 

 

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