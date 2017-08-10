Воронины отметят юбилей с Глюк’oZой

21 августа в 20:00 на телеканале СТС стартует юбилейный 20-й сезон сериала «Воронины», который самая популярная телесемейка отпразднует в Сочи вместе с певицей Глюк'oZой.

В новых сериях Вера станет карточным шулером и обзаведётся тайным поклонником, Костя в погоне за парнем Маши сядет за «баранку» велорикши, а у Лени появится воображаемый друг. Но и старшее поколение Ворониных попадет в авантюрные ситуации: Галина Ивановна решится на беспрецедентный шаг – поиск помощницы по хозяйству, а Николай Петрович возглавит тайный сговор близнецов Фили и Кири.

В юбилейном сезоне курортные приключения ожидают популярную певицу Глюк'oZу. По сюжету одной из новых серий, Воронины улетают в долгожданный отпуск на юг России, где попадают в криминальную историю. А все потому, что Вера пожаловалась Косте на недостаток внимания и романтики. Непутевый муж решает раскошелиться и купить у местных зазывал дорогие бусы. Но встретив в баре певицу Глюк’oZу, Костя и Леня понимают: Верина обновка была украдена у звезды. Чтобы вернуть дорогую вещь хозяйке, братья готовы преступить закон, а главное – лишить Веру полюбившегося подарка...

Глюк’oZa: «Конечно, на гастролях бывало всякое: и любимые сережки теряла, и без чемодана оставалась. Но такого лихо закрученного «грабежа» не припомню (улыбается). Признаться, по-хорошему завидую этой сплоченной и безумно талантливой команде, частью которой хоть ненадолго мне удалось стать. Такой невероятно теплой и душевной атмосферой редко кто может похвастаться. Я думаю, именно в этом кроется многолетний успех «Ворониных».

Съемки новой серии проходили на территории Морского порта Сочи, в том числе на одной из яхт, где по сценарию остановилась Глюк’oZa. Кроме Морского порта, в кадр «отпускных» серий попали пляжи, торговые ряды, тир, кафе, детская площадка и другие сочинские места. Кстати, «Воронины» не в первый раз выбираются на юг: пять лет назад съемочная группа снимала в Геленджике заграничную Турцию, куда по сюжету отправляется знаменитая семейка.

21 августа – премьера 20-го сезона на СТС!

пн-чт, 20:00

Производство: ООО «ЛЕАН-М» при участии СОНИ ПИКЧЕРС ТЕЛЕВИЖН и ООО «Тим Филмз»

Сценарий: Андрей Владимиренко, Андрей Кошкин, Симона Фридман, Сергей Кондрашин, Иван Проскурин, Александр Коротков, Кирилл Легай

Режиссер-постановщик: Александр Жигалкин

Телевизионный режиссёр: Артур Румынский

Оператор-постановщик: Антон Хмельков

В ролях: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Юлия Куварзина, Маша Ильюхина, Артем и Роман Пенчук и другие

Количество серий: 33

Хронометраж: 24 мин