Воспоминания, обсуждения и планы на будущее. В Мурманске состоялась конференция строителей

В эти выходные свой профессиональный праздник отметят российские строители. Сегодня они собрались в Мурманске, чтобы обсудить будущее строительной отрасли на традиционной конференции.

Участников конференции поприветствовала губернатор Марина Ковтун. Сегодня здесь собрались чиновники, представители администрации и, конечно, строители. Они обсудили градостроительную деятельность, в а также создание комфортной городской среды.



Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Строитель - это созидательная и почетная профессия! Тысячи людей благодарны вам за новые квартиры, уютные дворы, торговые и спортивные комплексы, дороги, промышленные объекты, учреждения…»



В этом зале, как действующие строители, так и ветераны отрасли. Евгений Рябов приехал на север в середине прошлого века, думал, что останется ненадолго, а живет здесь уже 50 лет. Он помнит, как строился Мурманск.



Евгений Рябов, ветеран строительной отрасли: «Ну, в то время это была не большая деревня, один центр города был Пять углов, а потом как начали мы строить усиленно, сначала Ленинский район, потом Первомайский, потом Октябрьский район».



Мурманск - самый большой город за Полярным кругом. Тут остались еще деревяшки, которые строили еще в прошлом веке, но кое-где появляются и современные дома.



Леонид Кан, министр строительства и территориального развития Мурманской области: «Построить здесь еще многое нужно, помимо социального, таких как жилье, школы, садики современные, на примере таких как мы построили в Гаджиево, не хватает каких-то развлекательных центров, помимо торговых. У нас должны быть театры, кинотеатры».



Марина Ковтун поздравила строителей с праздником и отметила, что главная черта их работы - то, что её результат виден всем и каждому.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, такой же преданности вашей профессии. Еще многих и многих свершений, которые останутся и в вашей судьбе и в судьбе жителей нашей области».



Марина Ковтун вручила награды лучшим работникам строительной отрасли Мурманской области, а также сердечно поздравила с 70-летним юбилеем заслуженного строителя России, почетного гражданина Мурманской области, председателя «Союза строителей Мурмана» Николая Бережного.