Завтра в Мурманской области до +19°

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный, ночью на юге, днем на востоке сильный дождь. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с, днем на севере 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +14+19°.
Прогноз погоды на 11 августа по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+10..+12
|
+17..+19
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Умба
|
+10..+12
|
+15..+17
|
сильный дождь
|
небольшой дождь
|
Полярные Зори
|
+10..+12
|
+17..+19
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Апатиты
|
+11..+13
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Кировск
|
+8..+10
|
+14..+16
|
дождь
|
дождь
|
Ковдор
|
+9..+11
|
+16..+18
|
дождь
|
дождь
|
Мончегорск
|
+10..+12
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Ловозеро
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
дождь
|
Оленегорск
|
+10..+12
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Никель
|
+11..+13
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Заполярный
|
+10..+12
|
+16..+18
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Североморск
|
+9..+11
|
+15..+17
|
небольшой дождь
|
дождь
|
Мурманск
|
+10..+12
|
+15..+17
|
небольшой дождь
|
дождь
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 августа
|
Температура воздуха
|
утром +10..+12
|
днем +15..+17
|
вечером +12..+14
|
Осадки
|
небольшой дождь
|
дождь
|
небольшой дождь