Завтра в Мурманской области до +19°

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный, ночью на юге, днем на востоке сильный дождь. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с, днем на севере 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +14+19°.

Прогноз погоды на 11 августа по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша +10..+12 +17..+19 дождь небольшой дождь Умба +10..+12 +15..+17 сильный дождь небольшой дождь Полярные Зори +10..+12 +17..+19 дождь небольшой дождь Апатиты +11..+13 +16..+18 дождь небольшой дождь Кировск +8..+10 +14..+16 дождь дождь Ковдор +9..+11 +16..+18 дождь дождь Мончегорск +10..+12 +16..+18 небольшой дождь дождь Ловозеро +8..+10 +16..+18 дождь дождь Оленегорск +10..+12 +16..+18 небольшой дождь дождь Никель +11..+13 +16..+18 небольшой дождь дождь Заполярный +10..+12 +16..+18 небольшой дождь дождь Североморск +9..+11 +15..+17 небольшой дождь дождь Мурманск +10..+12 +15..+17 небольшой дождь дождь

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 августа