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Завтра в Мурманской области до +19°

12:3510 августа 2017Просмотров: 82

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный, ночью на юге, днем на востоке сильный дождь. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с, днем на севере 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +14+19°.

Прогноз погоды на 11 августа  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+10..+12

+17..+19

дождь

небольшой дождь

Умба

+10..+12

+15..+17

сильный дождь

небольшой дождь

Полярные Зори

+10..+12

+17..+19

дождь

небольшой дождь

Апатиты

+11..+13

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Кировск

+8..+10

+14..+16

дождь

дождь

Ковдор

+9..+11

+16..+18

дождь

дождь

Мончегорск

+10..+12

+16..+18

небольшой дождь

 дождь

Ловозеро

+8..+10

+16..+18

дождь

дождь

Оленегорск

+10..+12

+16..+18

небольшой дождь

 дождь

Никель

+11..+13

+16..+18

небольшой дождь

дождь

Заполярный

+10..+12

+16..+18

небольшой дождь

 дождь

Североморск

+9..+11

+15..+17

небольшой дождь

дождь

Мурманск

+10..+12

+15..+17

небольшой дождь

дождь

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 11 августа 

Температура воздуха

утром +10..+12

днем +15..+17

вечером +12..+14

Осадки

 небольшой дождь

дождь

небольшой дождь
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