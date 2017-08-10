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Житель Мончегорска похитил телефон у своей подруги

12:0010 августа 2017Просмотров: 112

В полицию Мончегорска поступило заявление от молодой девушки, которая сообщила о том, что в конце июля этого года во время распития спиртного со своими друзьями, у нее был похищен смартфон  «LG».

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Девушка сообщила приметы тех, кто был в тот вечер у неё в гостях.

Ориентировку на розыск подозреваемых получили все наряды полиции и Росгвардиии.

В ходе проведенных разыскных мероприятий сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии был задержан тридцатилетний житель Мончегорска.

Сотрудникам полиции мужчина признался в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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