Житель Мончегорска похитил телефон у своей подруги

В полицию Мончегорска поступило заявление от молодой девушки, которая сообщила о том, что в конце июля этого года во время распития спиртного со своими друзьями, у нее был похищен смартфон «LG».

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Девушка сообщила приметы тех, кто был в тот вечер у неё в гостях.

Ориентировку на розыск подозреваемых получили все наряды полиции и Росгвардиии.

В ходе проведенных разыскных мероприятий сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии был задержан тридцатилетний житель Мончегорска.

Сотрудникам полиции мужчина признался в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.