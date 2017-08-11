13 августа тридцать спортсменов первыми в мире переплывут Териберскую бухту

13 августа в поселке Териберка состоится Международный заплыв Arctic Swim. 30 спортсменов из разных городов и стран соберутся, чтобы впервые переплыть Териберскую бухту.



Arctic Swim - это четвертый и заключительный этап серии ежегодных Международных массовых соревнований на открытой воде X-WATERS. В 2017 году заплывы прошли в Крыму, на озере Селигер, на реке Волга в Нижнем Новгороде и на Байкале.



Более 2000 российских и зарубежных спортсменов стали участниками самых масштабных open water событий в России. Заплыв Arctic Swim закроет летний сезон и объединит группу самых рискованных и смелых пловцов в первом в мире состязании по пересечению Териберской бухты.



Участникам предстоит проплыть дистанции в одну милю или полмили на выбор. Длинная дистанция протянется от пляжа в поселке Лодейное до финишного городка в Териберке, короткая - петлей в районе Териберки. Условия будут экстремальными: вода температурой 6-8⁰ C и изменчивое приливное течение. Спортсмены выступят в категориях “моржи” и “пловцы в гидрокостюмах”.



“Териберка - это находка для пловцов на открытой воде, о которой пока еще мало знают любители данного вида спорта. Этот красивый и непростой северный заплыв не только станет изящным завершением летней серии, но и в очередной раз докажет мощный туристический потенциал этого отдаленного региона России”, - отметил Александр Базанов, руководитель Международной серии заплывов X-WATERS.







