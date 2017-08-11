Инспекторы жилинспекции провели внеплановые проверки в Мурманской области

Инспекторы Государственной жилищной инспекции провели очередные внеплановые выездные проверки в части контроля ранее выданных предписаний.

В Мурманске по предписанию инспекции ООО «МУЖСК» выполнило локальный ремонт кровельного покрытия многоквартирного дома № 1/13 по ул. Ломоносова – залитие жилых помещений квартиры через кровлю устранено.

В Коле управляющая организация ООО «ЖЭУ» по требованию Инспекции выполнила ремонт поврежденных участков стен и потолка лестничной клетки подъезда дома № 15 по ул. Победы.



В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписания по истечении установленного срока, инспекция будет рассматривать вопросы о возбуждении административного производства.

Контрольные проверки исполнения выданных предписаний специалисты Госжилинспекции Мурманской области проводят на регулярной основе.