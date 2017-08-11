Камин не зажигать, под деревом не стоять. Что делать во время грозы, и какие есть правила поведения?

При приближении грозы следует выключить в доме все бытовые электроприборы, в первую очередь – спутниковые ресиверы, телевизоры, радиоприемники, стационарные и мобильные телефоны. Не лишним будет полностью обесточить жилье до полного прохождения грозового фронта. В грозу не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов и батарей отопления.

Печку или камин лучше не топить во время грозы, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает. Это относится и к кострам и, особенно, к железным мангалам.

Об этом сообщает официальный сайт администрации Кандалакши.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокими деревьями. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Особенно, как говорят в народе, «притягивают молнию» сосны и ели.

В городе при приближении грозы постарайтесь как можно скорее укрыться в здании. Если такой возможности нет, желательно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. При этом помните, крайне опасно в грозу разговаривать по мобильному телефону.

Также рискованно стоять у влажной стены, вблизи которой растет высокое дерево. Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах, особенно, если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, крупные металлические сооружения, линии электропередачи, антенны и так далее.

Автомобиль является безопасным убежищем, и во время грозы лучше его не покидать. Следует закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев.

Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их лучше уложить на землю, а самим удалиться на расстояние не меньше 30 метров. Ещё более опасно находиться в тракторе в открытом поле.

Вода – отличный проводник тока. Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоема. Не ищите укрытие в пойменных кустах.

Эти простые правила помогут вам избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким.