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«Краса Заполярья-2017» Евгения Холод вернулась со всероссийского конкурса красоты

20:0311 августа 2017Просмотров: 43

Первая красавица Мурманской области «Краса Заполярья - 2017» Евгения Холод вернулась из Ярославля. Там она участвовала во всероссийском конкурсе «Мисс Волга». Однако, победа досталась не ей.

В этот раз победительницей конкурса стала Токарева Елизавета из Вологды! За победу боролись 38 девушек со всей России и ближнего зарубежья. Судили их столичные звезды, среди которых были Андрей Чадов, Елена Летучая, София Каштанова, Александр Белов. Евгения Холод достойно представила Мурманскую область. Духом девушка не падает и уже сейчас готовится к Общероссийскому конкурсу «Краса России». Этой осенью он состоится в Москве.

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