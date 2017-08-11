Маленькому мурманчанину Арсению нужны деньги на операцию

Внимание, требуется помощь. К нам в редакцию обратилась мама семилетнего мурманчанина Арсения Драчука и попросила снять сюжет о её сыне. Сейчас она собирает деньги на дорогостоящую операцию. Если её не сделать, мальчик может полностью лишиться слуха.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «За первый год жизни он перенес три операции. Они были тяжелые, как и их послеоперационный период. Он в реанимации около двух месяцев лежал. Ну, то есть, было очень тяжело. Во время беременности моему ребенку диагностировали порок сердца. И говорили, что такой порок, а его выявили уже на позднем сроке, несовместим с жизнью».



Арсений родился на свет с серьезной болезнью, но смог её побороть. Сейчас он обыкновенный ребенок. Радуется, играет со сверстниками. Вот только одна проблема - у Арсения с рождения отсутствуют слуховые проходы, а ушные раковины деформированы. И для того, чтобы услышать собеседника, ему нужно носить специальный прибор.



Людмила Желтухина, логопед-дефектолог: «Костная проводимость в этом возрасте уже начинает ухудшаться. И ребенку грозит полная потеря слуха».



Людмила Желтухина - логопед-дефектолог. Она учит Арсения правильно выговаривать слова, звуки и строить фразы. Из-за проблем со слухом это ему дается гораздо сложнее, чем другим.



Людмила Желтухина, логопед-дефектолог: «С самого раннего возраста Арсением занимались многие специалисты. Все эти усилия, вся работа коррекционная дала положительные результаты. Он у нас строит правильные предложения, у него связная речь, у него правильно произносятся все звуки».

Первого сентября Арсению предстоит идти в первый класс. Решено идти в обычную, не специализированную школу. Родители не боятся, что одноклассники будут задирать непохожего на других ребенка, ведь Арсений всех вокруг подкупает своим необыкновенным обаянием.

Год назад родители узнали, что можно вернуть Арсению слух и выровнять уши. Врачи одной американской клиники готовы прооперировать ребенка. Они могут воссоздать слуховые проходы и сделать уши из хряща его же собственного ребра. Правда, стоит операция баснословных денег.



Татьяна Драчук, мама Арсения: «Сумма к сбору, конечно, очень большая. Это 164 тысячи 150 долларов. Конечно, это сумма нереальная. Если перевести в рубли, то получится около 10 миллионов».



Из этой суммы родители Арсения уже собрали 11 тысяч долларов. Это почти треть суммы, необходимой на первую из трех операций.



Помочь семье Драчук вы можете, даже просто показав этот сюжет своим знакомым. Реквизиты, по которым можно перевести деньги вы найдете в группе ВКонтакте, ссылку на которую вы видите на своём экране, а так же на нашем сайте в описании к сюжету. Или, позвоните в нашу редакцию по телефону 400-870, мы обязательно подскажем.

Группа в ВК: https://vk.com/drachuk_arsenii

Реквизиты для пожертвований: https://vk.com/topic-146060230_35262809

История Арсения: https://vk.com/topic-146060230_35245199