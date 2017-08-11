Минздрав России продумает варианты защиты врачей в больницах после убийства онколога в Мурманске

Министерство здравоохранения России продумает варианты защиты работников больниц после убийства в Мурманске заведующего отделением областного онкологического диспансера Игоря Тюленева. Об этом сегодня сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

«Будем разбирать и этот случай... Пока идут следственные действия, эксперименты. Выводы мы тоже сделаем. Но то, что медиков надо защищать, иначе скоро мы останемся без медицинских работников, это факт», - сказала Яковлева.

Она отметила, что Госдума уже в первом чтении приняла законопроект, согласно которому нападение на врачей будет иметь особые последствия, аналогичные нападению на полицейского.

Продумываются и другие меры защиты, в том числе, установка в медучреждениях специальных рамок на входе, которые исключат возможность пронести с собой оружие или нож, добавила замминистра.

«В Краснодарском крае у нас уже рамки поставлены, но это было связано с Олимпиадой. Мы это тоже продумываем. Хотя сейчас мы наоборот делаем доступную среду, открытую регистратуру, то есть создаем доверительные отношения, и нам так не хочется ставить эти рамки», - добавила Яковлева.

Как сообщалось ранее, пациент Мурманского областного онкологического диспансера 9 августа прямо в здании больницы убил заведующего поликлиническим отделением Игоря Тюленева. Сразу после этого пациент покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.